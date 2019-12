Nacional anunció a la madre de Lucas Langhain que le hará un homenaje

En gran parte de ese período fue criado por su madre Catherine y sus abuelos maternos. Tenía dos hermanas, de 21 y 18 años.

Desde hace cuatro años Lucas vivía en Montevideo. Tenía trabajo en una empresa de servicios y estaba en pareja con Yamila. Convivían en la casa familiar de ella.

Yamila lo acompañaba en la moto en el momento de los disparos y fue la primera en asistirlo.

Vivían muy cerca del lugar de la tragedia y habían salido a festejar el campeonato de Nacional.

Yamila fue quien llamó por teléfono a su suegra para decirle lo que había pasado: "nos mataron a Lucas", le dijo.

Catherine se encontraba en Salto, acompañando a su padre que había sufrido un infarto y estaba hospitalizado allá.

Lucas era fanático de Nacional, pero según ella nunca estuvo en incidentes.

De hecho, Catherine le dijo eso a la Policía este lunes en la mañana tras llegar a Montevideo junto a su hermana Natalia para hacer los trámites de defunción y seguir de cerca el caso policial.

Los investigadores se comprometieron a encontrar al responsable.

Ella responde: la verdad es que no me interesa saber quién es el responsable porque su vida nadie me la va a devolver.

El cuerpo de Lucas se encuentra en la morgue judicial. Esta tarde será entregado a los familiares.

En entrevista con El Observador, Catherine contó que ella y su hijo hablaban a menudo de los riesgos que corría yendo a los partidos de fútbol.

"No había vez que no le mandara un mensaje. Él me decía que no me preocupara. Que él sabía defenderse", contó. "Lo dio todo por Nacional, hasta la vida"

El club la llamó por teléfono para anunciarle que la institución hará un homenaje al joven.