Al igual que la temporada pasada, Cerro vuelve a ser el más complicado. El villero tuvo muchas deudas y atrasos con el plantel en 2019, donde los futbolistas entrenaron en varias ocasiones fuera de las instalaciones del club como medida de reclamo.

Cerro afronta una deuda por U$S 252.581, que debe saldar antes del 8 de febrero para poder comenzar el campeonato.

En la lista de los que más deben, siguen Rampla juniors, que afronta una deuda por U$S 134.400. En tercer lugar aparece Peñarol, cuya deuda llega a los U$S 59.186.

Bastante más atrás en la lista aparecen Defensor sporting con U$S 32.779, Cerro Largo con U$S 11.751, Boston River debe U$S 10.214, Danubio U$S 6.566, y Racing afronta una deuda de U$S 4.055.