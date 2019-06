Murro cuestionó en la OIT la inclusión de Uruguay en la lista negra y apuntó a empresarios

En representación del gobierno, Murro comenzó este miércoles la defensa de Uruguay en un debate que tiene como objetivo sacar al país de esa lista que, según expertos consultados por El Observador, puede traer problemas con inversores extranjeros.

Al respecto, el ministro aseguró que "no hay un efecto negativo con posibles inversores" y destacó incluso que esto "no genera problemas con la empresa UPM", que se encuentra en la etapa final de análisis para decidir si construye su segunda planta de celulosa en Uruguay.

Murro también destacó que el presidente de la Cámara de Comercio Julio César Lestido negó que estar en la lista negra genere problemas con posibles inversores.

“Nuestro país no debería estar ahí. Pero con tranquilidad de conciencia defenderemos nuestras ideas”, dijo Murro ante la asamblea de la OIT.

“Fuimos incluidos (en la lista negra) luego de 66 años de vigencia de un sistema de negociación colectiva creado en 1943”, destacó Murro, para luego cuestionar a las cámaras empresariales uruguayas que promovieron esta sanción contra el gobierno del Frente Amplio.

El ministro señaló que los empresarios “nunca” cuestionaron la negociación colectiva antes de 2005 cuando asumió el gobierno el Frente Amplio.

“Nunca antes este sistema fue cuestionado por los empresarios. Lo hacen ahora. Nos llama la atención”, remató.

El presidente de la Cámara de Comercio Julio César Lestido recordó que la denuncia contra el gobierno ante la OIT tiene 10 años y que el organismo ya pidió que el país legisle sobre el derecho a la ocupación de los lugares de trabajo y la negociación bipartita, los dos reclamos de los empresarios.

“Lo que nosotros hemos planteado es el legítimo derecho que tenemos los empresarios. Bregamos por la libertad de la empresa, por la propiedad privada y el derecho al trabajo. Aquella persona que no está sindicalizada tiene todo el derecho de ingresar a trabajar, como aquella persona que está sindicalizada y considera que no tiene que ir a trabajar, no va a trabajar”, dijo Lestido en referencia a la polémica que se genera cuando un sindicato decide ocupar.

Por su parte, el dirigente de la confederación de sindicatos de funcionarios públicos, Martín Pereyra, aseguró que hay muchas menos ocupaciones de lo que dicen las cámaras empresariales.

El ex presidente y ahora precandidato del Partido Colorado Julio María Sanguinetti señaló que "el avance de la ocupación es el principal enemigo del empleo".