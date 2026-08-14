El cuerpo de un hombre de 33 años fue encontrado este viernes a mediodía sobre la costa del río Olimar en Treinta y Tres, en una zona de predios municipales, cerca de la intersección de las rutas 8 y 19.
Hallaron el cuerpo de un hombre en la costa del Olimar en una zona que estaba bajo agua por la crecida del río
La víctima tenía 33 años y sus restos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en una zona de predios municipales, cerca de la intersección de las rutas 8 y 19.
Los restos estaban en avanzado estado de descomposición y fueron ubicados entre malezas y arbustos, en un sector que días atrás había permanecido cubierto por las aguas debido a la crecida del río.
En el caso trabajó personal de la seccional séptima de Treinta y Tres, Policía Científica, médico forense y la Fiscalía de 1º turno. Se dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo para realizar las pericias correspondientes.
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