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HOMICIDIO

Murió un hombre de 60 años al que le dispararon en la puerta de su casa el viernes en Cruz de Carrasco

El hombre murió este domingo, tras permanecer internado en el Hospital Pasteur. No tenía antecedentes penales.

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Murió un hombre al que le dispararon en la puerta de su casa en Cruz de Carrasco.

El ataque ocurrió el pasado viernes, cerca de las 22 horas, en la puerta de una vivienda ubicada en Vicente Martínez Cuitiño y camino Oncativo.

Según la pareja de la víctima, gritaron por su nombre y cuando el hombre salió, le dispararon.

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La víctima de 60 años, que no tenía antecedentes penales, llegó con un disparo en el abdomen hasta el Hospital Pasteur, lugar dónde fue estabilizado.

Sin embargo, su situación empeoró y este domingo por la mañana, profesionales médicos comunicaron su fallecimiento.

Ahora el departamento de Homicidios se hizo cargo de la investigación y trata de determinar los pormenores del ataque.

Según testigos, el autor de los disparos llegó y se fue caminando, por lo que se sospecha, es de la zona.

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