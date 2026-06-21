España le ganó 4 a 0 a Arabia Saudita: Lamine Yamal, doblete de Oyarzabal y uno en contra

Abrió el marcador Lamine Yamal con su esperado primer gol en un Mundial y la cerró Mikel Oyarzabal con un doblete en tres minutos: España se dio un festín ante una decepcionante Arabia Saudita (4-0) este domingo en Atlanta para recuperar el color en el torneo.

Con este triunfo la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto como Arabia Saudita, este domingo en Miami.

Después de disputar sus dos primeros duelos en Atlanta, España viajará ahora a Guadalajara para enfrentarse a Uruguay el 26 de junio en la tercera fecha.

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En un repleto Estadio Atlanta, con 68.239 espectadores, la Roja salió en tromba. Lamine (10'), Oyarzabal (21' y 23') y Hassan Altambakti (49'), en propia puerta al intentar despejar una volea de Marc Cucurella, dejaron su firma en la hoja del partido.

Un primer cuarto para enmarcar

Con cuatro cambios en el once con respecto al decepcionante debut ante Cabo Verde (0-0) la Roja cumplió a rajatabla su palabra.

"Toca decir aquí estamos", había avisado Aymeric Laporte en la previa y su equipo se sacudió los fantasmas en un primer 'cuarto' para enmarcar: 12 remates, cuatro al arco y tres goles antes de la primera pausa de hidratación (23').

Si Oyarzabal había dado que hablar en el debut por haber estado la primera media hora sin tocar la pelota, esta vez sí había puesto el despertador: asistencia del primer gol y un doblete en tres minutos.

Lamine, bautizado en el Mundial con 25 minutos prometedores ante Cabo Verde, había puesto la directa desde el saque inicial, aplicando la gran cualidad que le acerca a los elegidos: saber interpretar cada situación de partido.

Enl minuto 10 llegó el clímax. Oyarzabal se sacó un centro raso y el 19 apareció en el segundo palo para inaugurar su casillero en el Mundial a los 18 años.

Celebración a lo grande: de rodillas, besó el suelo e imploró al cielo, mientras la megafonía del estadio le dedicaba La Graciosa, el éxito del español Quevedo junto con Elvis Crespo.

Luego llegó el calentón de Oyarzabal, primero en una jugada con varios rechaces y después tras una dejada de Dani Olmo con la cabeza.

El 9 de España, 14 tantos en sus últimos 13 partidos con la Roja además de siete asistencias, estaba enchufado y rozó la gloria con un sutil toque que se fue al larguero (35').

Los sauditas naufragaban a lo grande. Y tras saltar por los aires a las primeras de cambio, sus jugadores se quedaron sin ideas, ni defendían bien ni intentaban atacar. El partido se les hizo eterno.

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Resuelto el duelo por la vía rápida, el seleccionador español Luis de la Fuente dejó en el banco en la segunda parte a los inspirados Lamine y Oyarzabal dando entrada a Ferran Torres y Yéremy Pino.

Y el festival continuó con la volea de Cucurella que se le atragantó al arquero Mohammed Al Owais a la salida de un córner.

La tarde era plácida para la Roja, con 40 minutos por delante ante un equipo rendido en lo que se convirtió prácticamente en una sesión de entrenamiento a campo completo.

En búsqueda de ritmo como Lamine tras sus lesiones, Mikel Merino y Nico Williams disputaron la última media hora.

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FUENTE: AFP