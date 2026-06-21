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Femicidio en Tres Ombúes: encontraron desmembrada a una mujer que estaba desaparecida

El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una heladera, en bolsas, en la casa en la que vivía con su pareja.

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Encontraron muerta y desmembrada a una mujer de 44 años que estaba desaparecida en la zona de Tres Ombúes.

La denuncia por su desaparición fue radicada por su familia el jueves, quienes no tenían información sobre ella desde el lunes. El hallazgo se produjo este domingo.

Su cuerpo estaba en la casa que compartía con su pareja, dentro de una heladera, en bolsas. Con el hombre, estaba desde hacía cuatro años, es el principal sospechoso de haberla asesinado y tiene antecedentes por homicidio y hurto.

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