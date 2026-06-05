"Un desafío y una alegría enorme", dijo Drexler sobre los shows en el Antel Arena

Jorge Drexler presenta su nuevo disco “Taracá” este 6 y 7 en el Antel Arena , y el show del sábado se transmitirá en vivo por Antel TV y quedará disponible on demand durante todo el domingo.

“La presentación acá es muy particular, muy especial, un desafío y una alegría enorme”, dijo el músico en diálogo con Subrayado.

Para Drexler "es un regalo del público uruguayo" tener dos noches agotadas en el Antel Arena. "Que sepan que estamos haciendo un esfuerzo enorme por hacer un show completamente diferente del que hemos hecho" en Buenos Aires, Chile, Río de Janeiro, Porto Alegre.

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Además, adelantó que va a haber "un montón de invitados" que no quiso revelar.

"Me da una felicidad enorme pensar que un disco que nació acá puede ser recibido acá también", indicó.