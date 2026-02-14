Murió el hombre de 38 años con antecedentes penales que había sido baleado en un ataque a tiros

El hombre de 38 años, con cuatro antecedentes penales, el último como autor de un delito de homicidio agravado, que había sido baleado en un ataque a tiros en La Comercial murió este sábado mientras recibía atención médica en el Hospital Español.

Sobre las 18 horas, la víctima venía circulando en su vehículo, una camioneta Ford EcoSport, cuando al llegar a la altura de Nicaragua y Arenal Grande fue atacada por dos personas que le efectuaron varios disparos de arma de fuego.

El hombre alcanzó a manejar por dos cuadras hasta que en Hocquart y Emilia Pardo Bazán chocó contra otro vehículo que se encontraba estacionado.

Seguí leyendo Ataque a tiros en el barrio La Comercial dejó a un hombre de 38 años herido de bala en grave estado

El baleado se bajó del vehículo con sangrado en la parte abdominal y fue trasladado hasta el Hospital Español para recibir atención médica por un móvil de la seccional 4ª que llegó al lugar alertado por los vecinos que escucharon los disparos.

Ingresó en grave estado al centro asistencial con una herida de arma de fuego, pasó a la sala de reanimación, pero pese a los esfuerzos del personal médico falleció pasadas las 20 horas.

Personal de Policía Científica detectó tres oficios de bala en la camioneta del lado de la puerta del conductor y relevó la escena del homicidio. En el lugar, no se encontraron vainas, por lo que se presume que utilizaron un revólver para cometer el crimen.

El relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en la zona identificaron a los autores del ataque, un hombre y una mujer, que ahora son buscados por la Policía.

En el hecho, también trabajó un móvil de URPM y efectivos de la seccional 4ª. El caso pasó de la Fiscalía de Flagrancia de 9º turno de Fernando Romano a la de Homicidios de 2º turno de Mirta Morales. El Departamento de Homicidios de la Policía se hizo cargo de las actuaciones.