Murió Bonnie Tyler, la cantante británica que saltó a la fama mundial en los 80 con "Total Eclipse of the Heart"

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su voz rasgada y su gran éxito "Total Eclipse of the Heart", falleció a los 75 años, anunció su familia este jueves.

Fue ingresada en mayo en un hospital de la localidad portuguesa de Faro, donde posee una casa, para someterse a una operación intestinal. Después fue inducida a un coma artificial.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

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La cantante, muy famosa en los años 1980, acababa de lanzar un sencillo, "Only Love", y tenía prevista una gira por Europa durante varios meses.

La voz rasgada

Su balada rock "Total Eclipse of the Heart" sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. A principios de 2026, es decir, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó ella en el Telegraph en 2025.

La cantante de peinados voluminosos y estilo rock glamuroso afirmaba que no ganó "casi nada" con este tema, del cual no es la autora.

Gaynor Hopkins, como se llamaba realmente, nació en 1951 en Neath, en Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio.

La joven comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajaba en una tienda.

Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club.

Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler.

Destacó entonces con el sencillo "Perdidos en Francia" (1976).

Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo.

"It's a Heartache", que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial.

En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió "Total Eclipse of the Heart", un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.

"Una vida normal"

En la cima de la gloria, Bonnie Tyler siguió cosechando éxitos en 1984 con "Holding Out for a Hero", en la banda sonora de "Footloose", y triple disco de platino. También fue nominada tres veces a los premios Grammy.

La cantante representó al Reino Unido en 2013 en Eurovisión con "Believe in Me" con poca fortuna. Quedó en el puesto 19.

Esta fan de Tina Turner, conocida por su sencillez y su acento galés, se consideraba una "chica de clase obrera".

"Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!", declaró al Times en 2025.

La artista estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud.

Desde los años 1970, la pareja pasaba parte de su tiempo en el Algarve, en Portugal.

Fue recompensada por sus servicios a la música por Isabel II en 2022, poco antes de la muerte de la reina. Al año siguiente recibió la distinción de Miembro del Imperio Británico (MBE).