Murió adolescente de 16 años bajo el amparo del INAU y es el primer caso de fallecimiento materno en este 2024

Mientras se encontraba en este régimen, se le registraron 17 salidas no autorizadas. Cabe destacar que esta situación se da porque legalmente, el INAU no puede obligarlas a permanecer en el centro o regresar, porque no tienen privación de libertad.

Expertos señalan que este contexto de salidas temporales, que en algunos casos pueden prolongarse durante meses, son de gran riesgo por la posibilidad de que jóvenes sean captadas por redes de explotación sexual.

En este caso, fiscalía departamental investiga la vinculación de la menor a una red de trata brasileña, en la que fue objeto de abuso sexual y se le constató un embarazo de 14 semanas.

Realizados los controles necesarios en ASSE, la joven debió ser internada en el Hospital de Salto por problemas renales y respiratorios, que indujeron la necesidad de practicarle una cesárea que se concretó a sus 32 semanas de embarazo, luego de la cual falleció por complicaciones cardíacas.

La bebé permanece internada en ese centro de salud desde el 8 de mayo, en espera de una resolución judicial que determine su futuro, ante la imposibilidad de la familia de su madre de hacerse cargo.

La Red Uruguaya contra la Violencia solicitará a las autoridades competentes una investigación profunda sobre el caso de la adolescente de 16 años que murió en Rivera. Andrea Tuana enfatizó que el embarazo adolescente fruto del abuso o explotación sexual es tortura y puede poner en riesgo la vida.

Andrea Tuana consideró que, aunque el número de embarazos adolescentes tiende a mejorar, sigue siendo un problema instalado en la sociedad uruguaya.