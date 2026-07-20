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SEGUNDO CASO EN POCOS DÍAS

Murieron los dos delfines varados en la costa de Colonia, serán tras trasladados a la Facultad de Veterinaria

La Armada Nacional informó este lunes que los dos delfines varados en la playa de Arteco, en Colonia, murieron tras los intentos por ser devueltos al agua. Es el segundo caso en pocos días.

Delfines varados en Colonia.

Delfines varados en Colonia.

La Armada Nacional informó este lunes de mañana que los dos delfines varados en la playa de Arteco, en Colonia, murieron tras los intentos por ser devueltos al agua.

“Uno de ellos murió durante la tarde, mientras que el segundo falleció en horas de la noche”, detalle el comunicado de la Armada, que prestó asistencia al equipo de rescatistas que intentó salvarlos.

“Se informa que las necropsias serán realizadas por especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, en coordinación con el Grupo de Trabajo en Varamientos del Ministerio de Ambiente”, indica la Armada.

El delfín que pudo ser llevado de vuelta al agua. Foto: Armada Nacional, Subprefectura de La Floresta.
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Video: uno de los delfines varados en San Luis murió y el otro pudo ser devuelto al agua

“Los estudios permitirán obtener información científica que contribuirá a determinar las posibles causas del fallecimiento de ambos delfines”, finaliza.

Este es el segundo caso en pocos días, tras los dos delfines varados en la playa de San Luis, Canelones, la semana pasada. En ese caso uno pudo ser devuelto al mar, mientras que el primero falleció. En ese caso se trataba de una hembra y su cría. Esta última fue la que pudo ser devuelta al agua.

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