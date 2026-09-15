Municipio de Santa Lucía prepara plan de contingencia ante el fenómeno de "el niño"

El Municipio de Santa Lucía tiene preparado un plan de contingencia por el pronóstico del fenómeno de "el niño".

El alcalde, Cristian López, informó que trabajan para tener todo listo ante posibles evacuaciones por una eventual crecida del río y que se prevé que pueda haber entre 20 y 30 afectados.

"En esta ciudad, las inundaciones van a llegar a su cota de aviso, que serían 6 metros, y estamos trabajando en conjunto en la limpieza de pluviales, de cunetas, las mejoras de las calles, y poniendo algunos caños que hacían falta, que estaban partidos, y estamos trabajando", explicó el alcalde, Cristian López.

El jueves habrá reunión del Comité de Emergencia Municipal. En ese marco ya están establecidos los espacios a los que podrán recurrir en caso de que necesiten evacuar familias, así como los muebles.

"Se prevé que es más del río Negro para arriba. Acá van a ser pocas, creemos que alrededor de 20, 30 afectados. Se verá de lo que baje de agua en el río Santa Lucía", agregó.

Vecinos y comerciantes de zonas inundables están preocupados por los pronósticos de abundantes lluvias que causaría el fenómeno del niño.

Esperan por un posible realojo.