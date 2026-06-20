Mundial 2026: Brasil goleó a Haití, le sobró un tiempo y hay preocupación por una posible lesión de Rafhinha

Brasil cumplió con lo que se preveía y goleó a Haití 3 a 0 en el primer tiempo, suma cuatro puntos y está prácticamente clasificado a la segunda ronda del Mundial 2026.

Con dos goles de Matheus Cunha y uno de Vinícius, al pentacampeón del mundo le sobró un tiempo, pero se fue con la preocupación de una posible lesión muscular de una de sus figuras, Rafhinia, que se retiró sentido en el minuto 40.

Brasil lidera el grupo C junto a Marruecos, que le ganó a Escocia. Por diferencia de goles el equipo de Carlo Ancelotti está primero.

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"Fue un partido completo, mucho mejor en la primera parte, la segunda parte (tuvimos) más control pero tuvimos muchas oportunidades, pudimos marcar más goles", dijo Carletto en la rueda de prensa posterior al cotejo en el Lincoln Financial Field.

"Era lo que esperábamos en este juego, mejorar la calidad, con menos errores, más efectividad en el frente, atrás más control. Creo que a nivel de intensidad fue un buen juego, obviamente tenemos que mejorar, vamos a mejorar para llegar bien al mata a mata", agregó.

- Neymar "estará preparado" ante Escocia -

En su primer triunfo como entrenador en una Copa del Mundo, Carletto destacó las actuaciones de Cunha, una de las novedades en el once titular, y de Vini, autor del tanto de la paridad en el estreno ante Marruecos.

"Para este juego la posición de Matheus era una buena posición para crear problema a la defensa. Él filtró muy bien los pases, la posición de él era una buena posición para la efectividad en el frente", afirmó el DT italiano.

"Pusimos a Vinícius un poco más por dentro, dejando el juego por fuera (en la banda izquierda) a Douglas Santos, que lo hizo muy bien. Vini es peligroso no solo en el uno contra uno, sino atacando a profundidad, atacando por el centro del campo", añadió.

A pesar del buen nivel mostrado por la estrella merengue, el seleccionador de la Canarinha aseguró que el Mundial no se trata de Vinícius sino de que Brasil pueda luchar por ganar el sexto título mundial.

Ancelotti aseguró que su equipo ahora se concentrará en cerrar la primera ronda con una victoria ante Escocia, a la que se enfrentará el miércoles en Miami, para asegurarse teóricamente un camino menos tormentoso en las instancias eliminatorias.

Los escoceses perdieron 1-0 ante Marruecos este viernes. Contra el Scratch, se jugará la clasificación.

Queremos "preparar bien el juego, Escocia tiene sus características, hoy le creó problemas a Marruecos. Hay que enfocarnos en el juego, calma, tranquilidad", apuntó.

El italiano dio una buena noticia con miras a ese enfrentamiento: el muy probable regreso de Neymar, quien ya entrena tras superar una lesión muscular en la pantorrilla derecha que lo tiene fuera de los campos desde el 17 de mayo.

El astro brasileño, de 34 años, no defiende a su país desde octubre de 2023.

"Neymar va a entrenar mañana de forma individual y el lunes va a estar con el equipo y va a estar preparado para el juego contra Escocia", sostuvo el DT.