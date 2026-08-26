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DESPEDIDA

Multitudinaria convocatoria con tambores en homenaje a Ruben Rada en Isla de Flores y Minas

La convocatoria tenía como consigna llevar tambores y tocar en el encuentro que surgió de forma espontánea y acercó a personas de todas las edades.

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El pueblo se volcó a la calle este miércoles de noche tras la muerte del cantante uruguayo Ruben Rada, a los 83 años.

La multitudinaria convocatoria que tuvo lugar en las calles Minas e Isla de Flores, tenía como consigna llevar un tambor y tocar durante el homenaje.

La misma surgió de forma espontánea y fue creciendo boca a boca. Fue una despedida masiva, sentida, que tuvo una alegría compartida como lo manifestó en una de sus canciones.

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