Mujica agradeció el apoyo que recibe y recitó a Yupanqui: "Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar"

"Me ayudan a convivir las soledades de estos momentos, y poseyendo una enfermedad que inexorablemente sé que me va a llevar. No sé cuándo, no tengo ningún apuro, pero sé que me va a llevar. Me abrazo a todos, en primer término a mis compatriotas, de cualquier pelo que sean, en segundo término, a mis amigos que conozco y a los que no conozco", expresó.