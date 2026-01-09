RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÁS DE 200 CASQUILLOS ENTRE JUEVES Y VIERNES

Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida

En las últimas horas se registraron al menos dos balaceras, una en la noche del jueves, donde encontraron 198 casquillos, y otra este viernes, que dejó 80 vainas en el lugar.

policia-en-el-marconi-balacera

Una mujer fue herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa y la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida producto de balaceras que se vienen registrando en el barrio Marconi en los últimos días.

En la noche de este jueves hubo una balacera en el barrio, y la Policía recogió 198 casquillos de bala. Este viernes, el sistema shotspotter alertó por disparos, en Enrique Castro y Tomás Burgueño, y había cerca de 80 casquillos.

En este último caso, hubo balas que impactaron en algunas casas, en algunas ventanas, en la pata de un caballo que es utilizado para trabajar por personas del barrio.

Cerca de este lugar fue herida de bala la mujer que estaba en su casa, e investigan si está vinculado con esta balacera.

Refuerzan la presencia policial en el barrio, con la Guardia Republicana, investigadores de Zona 3, así como la Dirección General de Operaciones Especiales, la nueva repartición de la Policía para hechos de violencia crítica.

