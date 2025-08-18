RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Mujer que vendió ketamina que mató a Matthew Perry se declarará culpable

Perry, que marcó a una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en "Friends", fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023.

AFP

AFP

Una mujer apodada la "Reina de la Ketamina" aceptó declararse culpable de suministrar las drogas que mataron al actor de "Friends" Matthew Perry, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jasveen Sangha, de 42 años, admitirá varios cargos, incluido uno por distribución de ketamina que lleva a la muerte o a lesiones corporales graves, en relación con el fallecido Perry.

Sangha, quien se espera que presente formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas, tiene doble ciudadanía estadounidense y británica. Ha estado detenida desde agosto de 2024.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Trump plantea compromisos de seguridad para Ucrania en reuniones con Zelenski y europeos

La mujer, que suministraba drogas a clientes de alto nivel económico y celebridades, se convertirá en la quinta persona en admitir haber participado en la muerte del querido actor, quien había luchado abiertamente durante décadas contra su adicción a los estupefacientes.

Perry, que marcó a una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en "Friends", fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa el 28 de octubre de 2023.

La autopsia determinó que murió a causa de "efectos agudos de la ketamina", un potente anestésico que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
CINCO DELINCUENTES

Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
km 21,500 de la RI

Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia de todo el país por llegada del ciclón extratropical

Te puede interesar

Informe del MSP afirma que Danza puede seguir desempeñando presidencia de ASSE y labor asistencial
SERVICIOS JURÍDICOS DEL MSP

Informe del MSP afirma que Danza "puede seguir desempeñando" presidencia de ASSE y "labor asistencial"
Foto: Subrayado. Fernando Pereira, pte. del FA. video
frente amplio

"Están desvelados en no dejarnos gobernar", dice Pereira tras pedido de renuncia del presidente de ASSE
Foto: FocoUy.
CONSTITUCIONALISTA DELPIAZZO

Consulta jurídica concluye que cargos de Danza no son incompatibles con el de presidente de ASSE

Dejá tu comentario