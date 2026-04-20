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ESCAPÓ DEL LUGAR y LUEGO FUE A LA POLICÍA

Mujer que protagonizó accidente fatal en ruta 9 se presentó ante la Policía y dio otra versión de lo sucedido

Policía Caminera informó que un auto chocó de atrás a la moto y su conductor cayó sobre la ruta, siendo atropellado por otro vehículo. La mujer que huyó del lugar dice que la moto la chocó a ella de atrás.

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Un joven de 21 años que circulaba en moto murió el domingo al ser atropellado por un auto en el kilómetro 207 de ruta 9, frente a la ciudad de Rocha.

Además de la moto, en el siniestro de tránsito participaron dos autos, y uno de ellos se fue de la escena del accidente.

Policía Caminera informó el domingo de noche que un auto había chocado de atrás a la moto y que su conductor cayó sobre la ruta, siendo atropellado por otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

Cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.
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Ese informe indicaba que el auto que había chocado a la moto de atrás provocando el siniestro fatal, había escapado sin prestar asistencia al motociclista. El otro auto, el que atropelló al joven, sí se quedó en el lugar.

Tiempo después se presentó ante la Policía una mujer que dijo conducir el auto que se había escapado del lugar del accidente, y dio una versión distinta de lo sucedido.

Según su testimonio, al que accedió el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, ella circulaba por delante de la moto y fue el motociclista quien chocó de atrás su auto.

Tras impactar de atrás, en un costado – dijo la mujer – el joven pierde el equilibrio y cae sobre la ruta, siendo ahí atropellado por el vehículo que circulaba en sentido contrario.

En las pericias iniciales realizadas al auto de la mujer se observa un golpe en la parte de atrás, en el costado derecho, cerca de la rueda trasera.

El caso lo investiga la fiscalía local con apoyo de la Policía. Esperan definir responsabilidades con las cámaras de vigilancia y tránsito de la zona.

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