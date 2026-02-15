RECIBÍ EL NEWSLETTER
COCAÍNA Y MARIHUANA

Mujer que intentó ingresar droga a la cárcel de Santiago Vázquez, fue condenada a 17 meses de prisión

El Ministerio del Interior informó que la mujer intentó entrar 55,5 gr de sustancia blanca y 81,6 gr de sustancia vegetal; fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado, a título gratuito y en grado de tentativa.

Ministerio del Interior

La mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado, a título gratuito y en grado de tentativa; deberá cumplir la pena de 17 meses de prisión.

La Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario incautó las sustancias estupefacientes en el sector Revisoría de la Unidad 4. La mujer intentó entrar 55,5 gr de sustancia blanca y 81,6 gr de sustancia vegetal.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles habituales por parte de funcionarios de la Dirección Nacional Guardia Republicana.

