Fue condenada una mujer que intentó ingresar droga a la cárcel de Santiago Vázquez.
Mujer que intentó ingresar droga a la cárcel de Santiago Vázquez, fue condenada a 17 meses de prisión
El Ministerio del Interior informó que la mujer intentó entrar 55,5 gr de sustancia blanca y 81,6 gr de sustancia vegetal; fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado, a título gratuito y en grado de tentativa.
La mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado, a título gratuito y en grado de tentativa; deberá cumplir la pena de 17 meses de prisión.
La Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario incautó las sustancias estupefacientes en el sector Revisoría de la Unidad 4. La mujer intentó entrar 55,5 gr de sustancia blanca y 81,6 gr de sustancia vegetal.
Luto en el Carnaval de Melo: director de Escuela de Samba, Javier Andrade, murió luego del desfile
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles habituales por parte de funcionarios de la Dirección Nacional Guardia Republicana.
Dejá tu comentario