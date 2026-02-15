Mujer que intentó ingresar droga a la cárcel de Santiago Vázquez, fue condenada a 17 meses de prisión

Ministerio del Interior

Fue condenada una mujer que intentó ingresar droga a la cárcel de Santiago Vázquez.

La mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravado, a título gratuito y en grado de tentativa; deberá cumplir la pena de 17 meses de prisión.

La Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario incautó las sustancias estupefacientes en el sector Revisoría de la Unidad 4. La mujer intentó entrar 55,5 gr de sustancia blanca y 81,6 gr de sustancia vegetal.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles habituales por parte de funcionarios de la Dirección Nacional Guardia Republicana.

Temas de la nota Santiago Vázquez

mujer

droga