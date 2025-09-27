RECIBÍ EL NEWSLETTER
Mujer internada grave en Salto, luego de chocar con un camión de origen paraguayo

La mujer circulaba en un vehículo particular y chocó con un camión que había ingresado al país hacía pocos minutos, y que se trasladaba hacia la Ruta 3 para dirigirse a Montevideo.

Una mujer se encuentra internada en estado grave en el hospital de agudos del Centro médico de la ciudad de Salto luego de haber protagonizado un accidente de tránsito el viernes por la tarde.

Los hechos ocurrieron sobre las 15 horas en la rotonda que está a pocos kilómetros del Puente internacional de la represa de Salto grande.

La mujer circulaba en un vehículo particular y chocó con un camión de origen paraguayo que había ingresado al país hacía pocos minutos, y que se trasladaba hacia la Ruta 3 para dirigirse a Montevideo.

El automóvil en el que se desplazaba la mujer de 65 años de edad resultó con varios daños y ella terminó con múltiples lesiones que determinaron su internación urgente en un CTI, donde permanece internada en estado grave, pero en posible evolución, según informarnos a Subrayado fuentes cercanas a los familiares.

El conductor del camión, un paraguayo de 39 años de edad, se encuentra disposición de la justicia para determinar cómo ocurrieron los hechos y saber además quién tuvo la responsabilidad de este caso que dejó por el momento a una persona internada en Cti.

