Fratti presentó presupuesto ante parlamento y anunció apertura de nuevos mercados

El ministro de ganadería, agricultura y pesca, Alfredo Fratti, anunció la apertura de nuevos mercados, durante la presentación del presupuesto quinquenal de la cartera ante el Parlamento.

Fratti detalló los mercados con los que se ha logrado una apertura de mercados, entre ellos Bolivia y Qatar para miel, Ucrania y Malasia para carne bovina, Hong Kong y Kuwait para carne avícola, Argelia para ovinos, China para harina de soja y colza, y Estados Unidos, Emiratos Árabes y Rusia para nueces pecán.

En la presentación también se anunciaron otras medidas como una política de riego, fortalecer el Instituto Nacional de Colonización y medidas en sanidad animal, con énfasis en el control de la garrapata, que es una problemática sanitaria a nivel país, sobre todo en el norte.

Temas de la nota Alfredo Fratti

Parlamento