El ministro de ganadería, agricultura y pesca, Alfredo Fratti, anunció la apertura de nuevos mercados, durante la presentación del presupuesto quinquenal de la cartera ante el Parlamento.
Fratti presentó presupuesto ante parlamento y anunció apertura de nuevos mercados
Fratti detalló los mercados con los que se ha logrado una apertura de mercados, entre ellos Bolivia y Qatar para miel, Ucrania y Malasia para carne bovina, Hong Kong y Kuwait para carne avícola, Argelia para ovinos, China para harina de soja y colza, y Estados Unidos, Emiratos Árabes y Rusia para nueces pecán.
En la presentación también se anunciaron otras medidas como una política de riego, fortalecer el Instituto Nacional de Colonización y medidas en sanidad animal, con énfasis en el control de la garrapata, que es una problemática sanitaria a nivel país, sobre todo en el norte.
