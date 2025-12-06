Mujer fue condenada por comprar autos e inmuebles por más de US$140 mil

El 20 de agosto del año pasado, un hombre de 34 años fue asesinado en su casa en El Pinar, en Canelones.

Los tres homicidas llegaron a la vivienda simulando un allanamiento y al grito de “Policía” entraron por la fuerza a la casa y mataron al hombre directamente, en una acción planificada. El hombre asesinado era Diego Meriadet, vinculado a barras bravas de Nacional, explicaron fuentes policiales a Subrayado.

Había estado preso hasta el año 2022 y tenía un prontuario de antecedentes por rapiña especialmente agravada, porte de armas y había participado del robo de dinero de un cajero.

La Fiscalía de Estupefacientes que lo investigaba, detectó que el hombre, asesinado el año pasado, tenía operaciones económicas que no eran compatibles con sus ingresos. Lo mismo pasaba con su pareja, que en las últimas horas fue condenada por lavado de activos.

La Justicia determinó que tanto el hombre asesinado como su pareja compraban y vendían vehículos de alto valor y, además, tenían un inmueble en Ciudad de la Costa por 110 mil dólares y otro en Guazuvirá por 32 mil dólares.

También tenían autos de entre 24 y 46 mil dólares. La mujer explicó que pudo comprar los bienes gracias a la venta informal de ropa y con ahorros personales, algo que resultó incompatible para la Justicia, que entendió que la mujer ocultó los verdades orígenes del dinero que, para la Fiscalía, provienen de actividades ilícitas.

La mujer fue condenada entonces a 16 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba por el delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento. Los bienes fueron decomisados y entregados a la Junta Nacional de Drogas.