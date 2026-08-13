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POLICÍA INVESTIGA

Mujer con dos disparos en la espalda y sospechoso del ataque, herido en persecución, están internados en Capitán Tula

La Policía investiga el ataque a balazos ocurrido en Piedras Blancas que terminó en una persecución con una moto sospechosa.

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Una mujer recibió dos impactos de arma de fuego y se encuentra internada en la policlínica de Capitán Tula.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el ataque a tiros se dio desde una moto que circulaba por Juan Acosta y Arteaga, en Piedras Blancas. La mujer estaba con un grupo de personas y recibió dos disparos en la espalda.

La Policía, tras ser alertada de la situación, vio a una moto sospechosa y comenzó una persecución que incluyó intercambio de disparos.

Minutos más tarde, una persona ingresó herida a la misma policlínica; los efectivos sospechan que se trata del individuo que efectuó los disparos en la persecución.

Personal de Investigaciones trabaja en el caso.

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