Mujer chocó de atrás a dos camionetas detenidas en ruta 9 y falleció en el lugar

Un accidente de tránsito fatal ocurrió en la noche del lunes en el kilómetro 236 de la ruta 9, departamento de Rocha.
Una mujer de 44 años que conducía un auto chocó de atrás a dos camionetas que estaban detenidas por el semáforo colocado en la cabecera de un puente en reparación, informa Policía Caminera.
Los tres vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste (de Rocha a Montevideo).
Como resultado de la colisión falleció en el lugar la mujer que conducía el auto. Las conductoras de las camionetas, una mujer de 60 años y otra de 28, no sufrieron lesiones. El examen de alcohol en sangre realizado a las dos dio cero.
