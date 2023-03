"Muchas cosas de mis compañeros me sorprendieron": las palabras de Romina tras dejar Gran Hermano

Se termina Gran Hermano y se termina La noche de los ex. En el último programa, Romina habló sobre cómo se sintió cuando salió de la casa y con el debate del martes, donde sus compañeros no se guardaron las palabras negativas hacia ella (Camila, Coti, La Tora, Agustín).

Frente a sus compañeros de edición y los ex de otras ediciones -Ximena Capristo, Nadia Epstein, Cristian U, Juariu, Gustavo Conti y Diego Leonardi- Romina dijo: "Yo siempre me quedo con lo bueno, me alimento del amor y no del odio, que hace mal", pera luego añadir que "hubo muchas cosas de mi compañeros que me sorprendieron... Eran mentiras".