RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO NEGRO

MSP realiza seguimiento a familia con sarampión; dispuso puntos de vacunación y hay dos escuelas cerradas

Uno de los integrantes cursó el sarampión en Bolivia, país del que llegaron hace unos días. Las personas deben cumplir con dos semanas de aislamiento.

sarampión-niños-vacunas

El Ministerio de Salud Pública realiza el seguimiento a integrantes de una familia con sarampión de Río Negro. Hay dos escuelas cerradas y se dispusieron puntos de vacunación.

La directora de Salud de Paysandú, Ángela Almeida, informó que se trata de cuatro miembros de una familia de siete integrantes los que están cursando la enfermedad.

Uno de los integrantes cursó el sarampión en Bolivia, país del que llegaron hace unos días. Las personas deben cumplir con dos semanas de aislamiento.

ministerio de salud publica confirmo tres casos de sarampion en familia de rio negro que viajo a bolivia
Seguí leyendo

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia

Desde la pasada semana, las direcciones de salud de ambos departamentos instalaron dos puestos de vacunación en San Javier y Colonia Ofir, lugares donde se registra bajo nivel de inoculación.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobretodo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria para la salud pública. El MSP recuerda que todas las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Rapiñero detenido

En 2018 fue condenado por 11 rapiñas, ahora volvió a rapiñar y lo enviaron a prisión preventiva

Te puede interesar

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es horrible, espantoso y confirmó que el agente tendrá honores video
ACLARÓ DICHOS

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es "horrible, espantoso" y confirmó que el agente tendrá honores
Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños video
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Interpelación: Lustemberg firme en su decisión y convicción de mantener a Danza; Sotelo dijo que algo no estaría cerrando video
DIPUTADOS

Interpelación: Lustemberg firme en su "decisión y convicción" de mantener a Danza; Sotelo dijo que "algo no estaría cerrando"

Dejá tu comentario