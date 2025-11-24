MSP realiza seguimiento a familia con sarampión; dispuso puntos de vacunación y hay dos escuelas cerradas

El Ministerio de Salud Pública realiza el seguimiento a integrantes de una familia con sarampión de Río Negro. Hay dos escuelas cerradas y se dispusieron puntos de vacunación.

La directora de Salud de Paysandú, Ángela Almeida, informó que se trata de cuatro miembros de una familia de siete integrantes los que están cursando la enfermedad.

Uno de los integrantes cursó el sarampión en Bolivia, país del que llegaron hace unos días. Las personas deben cumplir con dos semanas de aislamiento.

Seguí leyendo Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia

Desde la pasada semana, las direcciones de salud de ambos departamentos instalaron dos puestos de vacunación en San Javier y Colonia Ofir, lugares donde se registra bajo nivel de inoculación.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobretodo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oídos, ceguera, neumonía y encefalitis.

La vacuna es universal, gratuita y prioritaria para la salud pública. El MSP recuerda que todas las personas mayores de 15 meses y los nacidos después de 1967 deben contar con dos dosis documentadas en el certificado de vacunación.