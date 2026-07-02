MSP impulsa cursos para formar sobre cannabis medicinal a profesionales de la salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) impulsa cursos para formar en cannabis medicinal bajo conocimiento de médicos y odontólogos sobre estos medicamentos.

La cartera identifica un desfasaje entre el conocimiento de los médicos y odontólogos y el desarrollo de la industria. Por eso impulsa estos cursos para que los profesionales integren este tipo de medicamentos cuando los consideren necesarios para un tratamiento.

La evidencia está asociada a la epilepsia refractaria pero los indican en otras patologías, como párkinson, alzhéimer y en el tratamiento del dolor.

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Es la segunda edición del curso, que se brinda de forma autoadministrada y gratuita.

Noelia Speranza es especialista en farmacología y docente en el curso.

"Los médicos todavía no estamos utilizando tanto cannabis medicinal, estos productos que están en el mercado hace bastante tiempo, aún con indicaciones terapéuticas aprobadas por nuestro Ministerio de Salud, restringidas a la epilepsia refractaria en menores de 18 años, pero sí que todavía falta un poco de conocimiento acerca de su perfil farmacológico, de sus potencialidades terapéuticas", indicó la médica.

Andrés vive en Tacuarembó y tiene síndrome de West, un tipo de epilepsia. Está en tratamiento con neurólogo y una doctora especializada en cannabis.

"Nosotros empezamos en el 2020, con una crisis grande de él, que se tuvo que internar. Ahí tuvimos un contacto con una persona que nos dio el teléfono de Julia, que era la especialista en cannabis medicinal. Lo que queríamos era que no hiciera las crisis tan grandes que hacía", explicó su madre.

Los medicamentos en base a cannabis aún no integran el formulario terapéutico, por lo tanto no se pueden comprar con un ticket. En plaza hay envases de 10ml por entre 2 mil y 3 mil pesos y de 30 ml por 10 mil pesos.

La industria del cannabis medicinal se expande en Uruguay, pero aún enfrenta el desafío de operar fuera del sistema bancario y de llegar a más destinos.

En 2025 la exportación totalizó 45 toneladas y superó a las 17 del año anterior. Aunque el monto de las transacciones fue muy parecido: 2.600.000 dólares. Eso se debe a que no todos los productos tienen el mismo valor en el mercado internacional.

Uruguay vende semillas, flores, aceites, productos formulados.

Una de las empresas, con la que habló Subrayado, tiene contratos por 130.000.000 de dólares por tres años para exportar a Brasil. Pero una de las principales dificultades es que no saben cómo accederán a las trasferencias, porque, como otras del rubro, tiene prohibido operar con los bancos por normas financieras internacionales.

En Latinoamérica, solo Uruguay, Colombia y Argentina exportan; el resto tienen producción emergente, limitada o inexistente. Europa tiene un desarrollo asimétrico con Alemania como líder, con un mercado de 6.000 millones de dólares, según Uruguay XXI.