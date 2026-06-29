Dos mujeres murieron y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus en la ruta 6, en Canelones. Los tres circulaban en una moto.
Dos mujeres murieron y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando circulaban en moto en Canelones
La ruta está obstruida a la altura del kilómetro 38 de la ruta 6, en el departamento de Canelones, en la tarde-noche de este lunes.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 38, sobre las 19:40 horas de este lunes. El ómnibus iba rumbo a Montevideo.
La ruta permanece obstruida en esa zona y el tránsito liviano se canaliza por franja natural, informó Policía Caminera.
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RUTA 6
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