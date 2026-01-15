MSP detectó un caso de sarampión en Montevideo, asociado a una persona de Chile que estuvo en Uruguay

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) confirmó este jueves un nuevo caso de sarampión en el departamento de Montevideo, asociado a un caso importado de la enfermedad detectado en Chile, luego de que la persona de nacionalidad extranjera visitara Uruguay durante el período de transmisibilidad.

"La persona permaneció en tránsito en el país por un período breve. Durante su estadía utilizó un servicio de transporte privado, lo que permitió identificar al chofer que lo trasladó, quien resultó contagiado y además se desempeñaba en el transporte urbano capitalino", informó Salud Pública en un comunicado.

Ante la confirmación del caso, el MSP exhorta a la población a extremar las medidas de prevención y solicita especialmente a las personas que hayan utilizado el transporte urbano de Cutcsa en las siguientes fechas, líneas y horarios, que verifiquen tener las dos dosis de la vacuna:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas.

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas.

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas.

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas.

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas.

Por lo tanto, se exhorta a las personas que no puedan acreditar haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión deben concurrir a vacunarse a la brevedad al vacunatorio más cercano. La vacuna es gratuita y está disponible en todo el país.

El MSP recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que puede presentar complicaciones, pero que se previene de forma eficaz mediante la vacunación. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar a un médico y evitar concurrir si no es necesario a espacios cerrados, así como seguir las indicaciones del equipo de salud.

Este viernes 16, habrá un puesto de vacunación en Cutcsa para el personal de la empresa.