Movilización de "quileros" en Melo: "Nosotros queremos trabajar" y "estamos peleando por la comida del día a día"

En Melo, en la ruta que va hacia la frontera de Aceguá , hubo una importante movilización de “ quileros ”. Denuncian intervenciones recurrentes por parte de Aduana y solicitan la presencia de las autoridades nacionales y departamentales para que expliquen cuál es la política que se está aplicando en esta frontera.

“Están desbaratando el pueblo”, dijo uno de los trabajadores que se movilizaron en las últimas horas y explicó que es la salida laboral que hay en la ciudad, donde el empleo es escaso.

“No hay fábrica, no hay nada. Es únicamente el frigorífico, la Intendencia y se terminó”, aseguró otro hombre, sobre las fuentes laborales en la capital de Cerro Largo. De la actividad de “los quileros”, que compran en Aceguá para vender en almacenes de barrio, viven más de 300 familias. “La gente quiere revolverse, quiere trabajar. Eso no quiere decir que va a estragar un país. La mayoría de la gente se revuelve con esto y no son grandes contrabando, que los grandes contrabandos ustedes saben dónde están. Nosotros estamos peleando por la comida del día a día”, reflexionó.