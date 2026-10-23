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REPORTÓ POLICÍA CAMINERA

Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres resultaron heridos

El siniestro de tránsito fatal ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en Boca del Cufré, departamento de San José.

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Un siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 13:00 de este viernes, en Boca del Cufré, departamento de San José.

Un motorhome circulaba por la ruta 1, de este a oeste, cuando a la altura del kilómetro 101.300 chocó de manera fronto-lateral con un camión que pretendía ingresar a la arteria desde el camino Boca del Cufré, informó Policía Caminera.

La víctima fatal fue una mujer que iba como acompañante en el motorhome. Junto a ella iban el conductor -sin lesiones- y otros dos hombres -con heridas-.

choque entre un camion y un auto dejo un muerto atrapado en su vehiculo en ruta 8, en cerro largo
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Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo

El conductor del camión resultó ileso.

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