Un siniestro de tránsito fatal ocurrió a las 13:00 de este viernes, en Boca del Cufré, departamento de San José.
Motorhome chocó con un camión en ruta 1: una mujer murió y dos hombres resultaron heridos
El siniestro de tránsito fatal ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en Boca del Cufré, departamento de San José.
Un motorhome circulaba por la ruta 1, de este a oeste, cuando a la altura del kilómetro 101.300 chocó de manera fronto-lateral con un camión que pretendía ingresar a la arteria desde el camino Boca del Cufré, informó Policía Caminera.
La víctima fatal fue una mujer que iba como acompañante en el motorhome. Junto a ella iban el conductor -sin lesiones- y otros dos hombres -con heridas-.
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