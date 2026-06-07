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CAMINO SIETE CERROS

Motociclista que circulaba sin casco murió tras cruzar de senda, chocar contra un auto y salir despedido

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en la mañana de este domingo en Camino Siete Cerros; el conductor del auto arrojó resultado cero en el control de alcoholemia.

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Un motociclista murió en la mañana de este domingo tras protagonizar un siniestro con un auto en Camino Siete Cerros, en la zona del estadio Campeón del Siglo.

Personal de Zona Operacional III que realizaba recorridas preventivas fue alertado por un motociclista sobre el siniestro de tránsito entre una moto y un automóvil y, una persona fallecida.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre tendido sobre la banquina, sin casco y aparentemente sin signos vitales, por lo que solicitaron una unidad de emergencia médica, quien determinó su muerte.

El conductor del auto involucrado dijo a la Policía que circulaba por Camino Siete Cerros, de este a oeste, cuando observó una moto que transitaba en sentido contrario que había cruzado de senda e impactado frontalmente contra la parte izquierda de su vehículo, quedando incrustado.

Además, comentó que producto del impacto el conductor salió despedido hacia la banquina.

El conductor del auto arrojó resultado cero al control de alcoholemia.

Trabajaron en el lugar personal de Policía Científica, Policía de Tránsito y de Zona Operacional III.

La investigación continúa para determinar las causas del siniestro de tránsito fatal.

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