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SINIESTRO FATAL

Motociclista de 16 años murió tras impactar contra una camioneta en Cuchilla Alta

La Jefatura de Policía de Canelones informó que el conductor de la camioneta giró a la izquierda e impactó a la moto que circulaba por calle 17 metros.

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Un menor de 16 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en Juan Antúnez esquina calle 17, en Cuchilla Alta.

Una camioneta que era conducida por un hombre de 55 años y circulaba por calle 17 metros, de norte a sur, giró a la izquierda por la calle Antúnez y fue impactada de frente por la moto.

El motociclista quedó tendido en el pavimento sin signos vitales; personal médico constató su fallecimiento.

motociclista esta grave tras ser encandilado por un auto, chocar contra una cuneta y salir despedido
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Motociclista está grave tras ser encandilado por un auto, chocar contra una cuneta y salir despedido

En el lugar trabajó Policía Científica.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal letrada de Atlántida, Dra. Alciaturi.

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