Motociclista de 16 años murió tras impactar contra una camioneta en Cuchilla Alta

Un menor de 16 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en Juan Antúnez esquina calle 17, en Cuchilla Alta.

Una camioneta que era conducida por un hombre de 55 años y circulaba por calle 17 metros, de norte a sur, giró a la izquierda por la calle Antúnez y fue impactada de frente por la moto.