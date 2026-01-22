RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA 6-KM 26.800

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos

El conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso y el resultado de alcoholemia arrojó resultado negativo. El siniestro fatal ocurrió en la ruta 6, a la altura del kilómetro 26.800.

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Un motociclista de 16 años murió este jueves tras chocar contra un auto en un semáforo de la ruta 6, a la altura del kilómetro 26.800, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera informó que el auto se encontraba detenido aguardando el cambio del semáforo cuando fue impactado en su parte trasera por el birrodado.

El menor resultó politraumatizado grave y fue derivado a un centro de salud de Pando, falleciendo una vez ingresado.

motociclista a gran velocidad impacto contra camioneta en los accesos; sufrio fractura de tobillo y su acompanante esta internada
Seguí leyendo

Motociclista a gran velocidad impactó contra camioneta en los accesos; sufrió fractura de tobillo y su acompañante está internada

El adolescente circulaba con un acompañante, también de 16 años, que fue diagnosticada con politraumas y fractura de fémur derecho con amnesia del episodio.

Por su parte, el conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso y el resultado de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Temas de la nota

Lo más visto

Ómnibus en el que ingresó la bala perdida. Foto: Guillermo Lorenzo. 
POSSOLO Y GENERAL FLORES

Bala perdida ingresó a un ómnibus e hirió a una pasajera de 20 años en una pierna
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102

Te puede interesar

Policía Caminera
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
Policía Caminera
RUTA 6-KM 26.800

Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos
Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"

Dejá tu comentario