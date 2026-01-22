Un motociclista de 16 años murió este jueves tras chocar contra un auto en un semáforo de la ruta 6, a la altura del kilómetro 26.800, en el departamento de Canelones.
Motociclista de 16 años murió tras chocar con un auto detenido en un semáforo; su acompañante sufrió politraumatismos
El conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso y el resultado de alcoholemia arrojó resultado negativo. El siniestro fatal ocurrió en la ruta 6, a la altura del kilómetro 26.800.
Policía Caminera informó que el auto se encontraba detenido aguardando el cambio del semáforo cuando fue impactado en su parte trasera por el birrodado.
El menor resultó politraumatizado grave y fue derivado a un centro de salud de Pando, falleciendo una vez ingresado.
El adolescente circulaba con un acompañante, también de 16 años, que fue diagnosticada con politraumas y fractura de fémur derecho con amnesia del episodio.
Por su parte, el conductor del auto, un hombre de 68 años, resultó ileso y el resultado de alcoholemia arrojó resultado negativo.
