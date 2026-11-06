El presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Milton Tróccoli, le dio la bienvenida al papa León XIV en la Catedral Metropolitana antes de comenzar las Vísperas.
Monseñor Tróccoli a León XIV: "Su visita nos alegra, nos invita a volver juntos a la fuente de nuestra vocación"
El papa participó de la oración de Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y consagrados de todos los rincones de Uruguay.
"Santo Padre, aquí están diáconos, sacerdotes, seminaristas y personas consagradas de los distintos rincones de nuestra patria. Recorren largas distancias para llegar a cada comunidad, acompañan duelos, enseñan, escuchan, oran, celebran y permanecen cuando otros se marchan. Muchos sirven con alegría y perseverancia, abren caminos de oportunidades y esperanza aún en medio de las dificultades o de las preocupación por el futuro de sus comunidades. Es más, estoy seguro que en sus corazones cargados de tantas historias, al recibir su bendición, estarán pensando en las personas y comunidades que le fueron confiadas. Damos gracias por sus vidas", manifestó.
Tróccoli le dijo al papa que su entrega, muchas veces oculta y desapercibida, es preciosa para la Iglesia. "Su visita nos alegra, nos invita sobre todo a volver juntos a la fuente de nuestra vocación", destacó.
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El obispo de Maldonado-Rocha-Minas le agradeció al papa en nombre de todos por su presencia y que la misma los renueve en la misión, a responder con creatividad el llamado del Señor.
"Buscamos ser una Iglesia que imitando al Buen Samaritano salga al encuentro, cuide a los más frágiles y sepa pedir perdón cuando no haya estado a la altura del Evangelio. Una Iglesia donde animada por la caridad evangélica nos sintamos impulsados a acercarnos siempre a las heridas de nuestros hermanos. Queremos ser una Iglesia donde laicos, ministros ordenados y personas consagradas caminen juntos, se escuchen y compartan la alegría de anunciar a Jesús", enfatizó.
El papa participó de la oración de Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y consagrados de todos los rincones de Uruguay.
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