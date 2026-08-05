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EN LOS 35 VACUNATORIOS

Agenda para vacunar a niños y adolescentes contra el meningococo volvió a quedar sin cupos en Montevideo y Canelones

"¡Más días y horarios disponibles para la vacunación contra el meningococo! Si aún no agendaste tu turno, ya podés hacerlo con nuevas opciones de fecha y horario", informó el MSP minutos antes de las 16 horas. Dos horas después, ya no quedaban lugares.

VACUNACIÓN-EN-NIÑOS-SIN-AGENDA

La agenda para vacunar a niños y adolescentes de 9 a 15 años contra el meningococo volvió a quedar sin cupos en Montevideo y Canelones tras la habilitación este miércoles de nuevos turnos.

"¡Más días y horarios disponibles para la vacunación contra el meningococo! Si aún no agendaste tu turno, ya podés hacerlo con nuevas opciones de fecha y horario", informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) minutos antes de las 16 horas. En total, se habilitaron 8.000 cupos en todo el país.

Dos horas después, los cupos en la región sur, Montevideo y Canelones, se habían agotado en los 35 vacunatorios habilitados en ambos departamentos.

se volvieron a agotar los cupos para la vacuna contra el meningococo en montevideo y canelones
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Se volvieron a agotar los cupos para la vacuna contra el meningococo en Montevideo y Canelones

Esta semana, el lunes 3, el MSP habilitó la agenda a la 10 de la mañana, pero hubo quienes antes de las 8 horas obtuvieron lugar, día y hora para vacunarse. En pocos minutos, se agotaron los primeros lugares.

Ese mismo día de tarde, sobre las 17 horas, el MSP emitió un comunicado para atender la alta demanda y resolvió habilitar 20.000 nuevos cupos entre el 18 y el 31 de agosto, los que se volvieron a agotar en Montevideo y Canelones.

El lunes, el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.

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