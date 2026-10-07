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HAY 98.669 ESTUDIANTES

Monitor Educativo de UTU: se mantiene la matrícula y hay leve descenso en egreso en educación media básica

Hay 98.669 estudiantes en 309 centros educativos. "se descentraliza cada vez más en todo el país", destacó la directora general de UTU, Virginia Verderese.

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La Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) presentó este miércoles el Monitor Educativo de UTU con datos, por primera vez, de la educación terciaria.

La matrícula de UTU es de 98.669 estudiantes, una cifra similar a la de años anteriores, que se distribuye en los 309 centros educativos. En 202 de ellos, hay oferta de educación media.

La directora general de UTU, Virginia Verderese, dijo que la matrícula se mantiene estable, pero a esa cifra se debe sumar el desarrollo y la capacitación que se realiza con Uruguay Impulsa y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), que son unos 5.000 estudiantes.

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"Se mantiene un crecimiento importante de la educación terciaria" y "se descentraliza cada vez más en todo el país", indicó.

Verderese sostuvo que se constató un crecimiento en áreas como biotecnología, aeronáutica y videojuegos, y se mantiene la matrícula en opciones clásicas como administración o gastronomía.

En cuento a egresos, el monitor muestra un leve descenso en educación media básica de 63,2% a 62,2%. Mientras que en educación media superior, se ubica en 62,9%.

Verderese sostuvo que se piensa en dispositivos educativos, como el Plan Acredita junto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de culminación de ciclos educativos que se llevan a cabo. "Ahí, todavía tenemos un debe importante", señaló.

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