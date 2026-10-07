Blancos denuncian "nueva irregularidad" en ASSE; desde el oficialismo señalan que hubo un "error administrativo"

"Ya veníamos denunciando desde hace mucho tiempo las distintas compatibilidades que tenía el doctor Danza a partir de su presidencia y el trabajo en distintas mutualistas. Hicimos una interpelación en su momento, hicimos las distintas denuncias y ya carecía de nuestra confianza política. Hoy quedó constatada una nueva ilegalidad", asegura el diputado del Partido Nacional, Amín Niffouri.

Explicó que "las autoridades, después que renuncian con alguna empresa, no pueden contratar con las mismas hasta por un año. El 4 de junio del 2026, el doctor Danza, como presidente de ASSE, compró y contrató camas en la Española, junto con otras mutualistas, y participó de esa resolución y lo votó. Cosa que no podía ni puede hacer. Ante la consulta ahora, quieren minimizar el error, diciendo que fue administrativo, cosa que no es así".

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, explicó que la denuncia realizada por la oposición, sobre una nueva irregularidad en ASSE, ya está en vías de solucionarse.

"Hay una licitación pública por primera vez en ASSE para la contratación de CTI a privados, cosa que no sucedió nunca. Se llevó a cabo por la gerencia general, y el proceso finalizó con una resolución de Directorio y el error administrativo estuvo en la resolución del Directorio, pero todo el proceso fue transparente y de competencia en una situación donde ASSE destina, desde hace muchos años, decenas de millones de pesos y de dólares al sector privado, y fue la primera vez que se realizó una licitación pública", remarcó Preve y aseguró que no hubo ninguna observación del Tribunal de Cuentas.

El error de la firma de Danza "se subsana internamente dentro de ASSE".