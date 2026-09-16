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Allanamientos

Dos adolescentes de 15 años y un mayor detenidos por robo de celulares a pasajeros de ómnibus

Los tres sospechosos fueron arrestados en allanamientos, donde la Policía incautó armas de fuego, cargadores, ocho celulares y cuatro computadoras, dos de ellas de Plan Ceibal.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Investigadores de Bus Seguro de la Zona III detuvieron a dos adolescentes de 15 años y un mayor de edad como sospechosos de robar celulares a pasajeros de ómnibus en Montevideo mediante arrebato.

Este martes, los policías allanaron las viviendas de los dos adolescentes y una habitación precaria que funciona como “achique” en los barrios 40 Semanas, Vista Linda y Colón, supo Subrayado.

En esos tres lugares, los efectivos incautaron un revólver denunciado como robado en 2023, otro revólver sin numeración, una réplica de pistola Glock de las que usa la Policía, una carabina con cargador y 31 municiones, cartuchos varios, un chaleco antibalas de la Policía, una canana, ocho celulares y cuatro computadoras, dos de ellas de Plan Ceibal.

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También fueron incautadas tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y prendas de vestir utilizadas en los hechos.

El mayor, de quien no se posee su edad, tiene un antecedente penal de agosto de 2021 por transporte de drogas agravado.

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