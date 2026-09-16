Dos adolescentes de 15 años y un mayor detenidos por robo de celulares a pasajeros de ómnibus

Investigadores de Bus Seguro de la Zona III detuvieron a dos adolescentes de 15 años y un mayor de edad como sospechosos de robar celulares a pasajeros de ómnibus en Montevideo mediante arrebato.

Este martes, los policías allanaron las viviendas de los dos adolescentes y una habitación precaria que funciona como “achique” en los barrios 40 Semanas, Vista Linda y Colón, supo Subrayado.

En esos tres lugares, los efectivos incautaron un revólver denunciado como robado en 2023, otro revólver sin numeración, una réplica de pistola Glock de las que usa la Policía, una carabina con cargador y 31 municiones, cartuchos varios, un chaleco antibalas de la Policía, una canana, ocho celulares y cuatro computadoras, dos de ellas de Plan Ceibal.

Seguí leyendo MSP planifica nueva jornada de vacunación masiva contra el meningococo a niños y adolescentes

También fueron incautadas tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y prendas de vestir utilizadas en los hechos.

El mayor, de quien no se posee su edad, tiene un antecedente penal de agosto de 2021 por transporte de drogas agravado.