Momentos de Furia en la entrevista con los panelistas tras ser eliminada de Gran Hermano

"Fuiste muy divertida, fuiste muy showman, hablándole a la cámara, ganándote a esos seguidores. Y mostrando ese lado gracioso tuyo. Y siento que en un momento se empezó a apagar eso, no sé si fue el aislamiento o es que quizá te la creíste un poco, y con razón, porque donde vos apuntabas, la gente sacaba", sostuvo Julieta, a lo que Furia le aseguró: "Jamás me la creí".

También hubo un momento de emoción para Eliana Guercio, quien le confesó a Furia su admiración. "Si vos hubieses jugado siendo Juliana, sin el personaje de Furia, ganabas, porque te hubiese querido el país entero", le aseguró.

Después, Juliana habló sobre sus críticas al juego: "Empecé a descubrir los reseteos. O sea, sabía que iba a entrar gente porque la casa no podía estar vacía, sabía que la casa iba a ser aburrida y en el primer reseteo me saco el micrófono, no sé si se acordaban, y dije: loco si esto no cambia, hasta yo abandono la casa".

Además, afirmó que buscaba jugar con la cabeza del otro, con lo psicológico. "Este Gran Hermano arrancó muy maquiavélico. Grandes jugadores que están afuera, fueron grandes jugadores psicológicos. Son manipuladores, falsos, mentirosos, fallutos y yo soy la buena", remarcó y dijo: "Aunque sé que se quieran reir".

Antes de comenzar la entrevista, la producción le mostró a Furia un resumen de todo lo que pasó con sus fanáticos mientras ella estuvo en la casa.

En la entrevista, Furia supo que puede tener la oportunidad de trabajar con Flavio Mendoza y también habló sobre su enfermedad.