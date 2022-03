Modric desea "un acuerdo" que pare la guerra en Ucrania

"Es un tema muy complicado para todos. Espero que se termine cuanto antes porque no hace bien a nadie", dijo Modric en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de final de la Champions contra el París Saint-Germain.

El centrocampista croata, que de niño vivió la guerra de los Balcanes en los años 1990, expresó su deseo de que "la gente que está liderando a estos países lleguen a un acuerdo".

"La guerra no sirve para nada, yo viví una y no me gusta ver estas imágenes, es una tristeza grande para todo el mundo lo que está pasando al lado nuestro", añadió.

"Es una cosa terrible y espero que se termine cuanto antes", aseguró, recordando que "muere gente inocente y eso es malo".

gr/mcd