Moción de censura a Heber propuesta por el FA no tuvo apoyo en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados debatió el pedido de censura al ministro del Interior Luis Alberto Heber . Con 42 votos en 98, la moción presentada por el Frente Amplio no tuvo el apoyo suficiente en la Cámara de Diputados, por lo que no pasa a la Asamblea General .

La moción fue presentada la semana pasada por el Frente Amplio tras una interpelación al ministro de 24 horas en la que el oficialismo no obtuvo los votos necesarios para respaldar a Heber.

Al presentar la moción este martes, el diputado Sebastián Valdomir dijo que la decisión del Frente Amplio de presentar la moción de censura no se dio "solo por las informaciones vertidas en sala, por parte del señor ministro, sino también por diversas circunstancias que han atravesado la gestión de la seguridad pública desde que el ministro asumió en funciones el 24 de mayo de 2021".

LOS CUESTIONAMIENTOS DEL FA

"En la interpelación, el ministro del Interior nos confesó que le resulta muy difícil cumplir a cabalidad lo que establecen tanto la ley orgánica policial, como la ley de procedimiento policial, en cuanto a la tarea y a la faz preventiva, en particular de los homicidios y muertes violentas. Esto a nuestro juicio es sumamente grave", dijo Valdomir.

Otro punto que para el Frente Amplio es "grave", es que "de manera explícita, en un recinto como este, parlamentario, nos enteramos de que el Estado uruguayo, este gobierno, y por ende la sociedad toda, se encuentra en guerra con el narcotráfico y con los grupos criminales".

También hubo cuestionamientos hacia el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset: "Si estaremos en guerra, que le estamos dando, nuestro principal referente en la misma, la información y los salvoconductos para que un narcotraficante internacional ande suelto y siga haciendo de las suyas por el mundo entero".

Valdomir fue crítico con que se está atacando "solamente al narcomenudeo" y que la "supuesta guerra está impactando de manera dramática en los barrios más humildes" del país y que "se debería dar analizando las cuentas bancarias del lavado de activos, analizando las pistas de la logística por donde atraviesan los productos provenientes del narcotráfico, ya sean armas, droga o dinero".

En esa línea, dijo que los 45 grupos que el ministro Heber dijo que se habían detectado en la interpelación en el Senado, "no hay ninguno desarticulado, a lo sumo puede haber alguno inactivo y en realidad hoy son 49".

"Estamos asistiendo a una puesta política de una supuesta guerra al narcotráfico que está dejando a los principales actores por fuera del radar de la represión y la prevención por parte del Estado uruguayo y particularmente el Ministerio del Interior", expresó Valdomir.

El Frente Amplio asegura que el ministro y los jerarcas policiales presentes en la interpelación buscaron dar "una señal" de que el partido de la oposición cuestionaba el accionar de la Policía. "Eso no estuvo ni en la moción de interpelación ni tampoco en el cometido de las intervenciones de este miembro interpelante y de la bancada del Frente Amplio", subrayó Valdomir.

EL RESPALDO DE LA COALICIÓN A HEBER

El primer diputado de la coalición en participar del debate fue el colorado Conrado Rodríguez. Este enfatizó el "respaldo a la gestión del Ministerio del Interior".

De todos modos, Rodríguez agregó que este respaldo es "sin perjuicio de reconocer situaciones que nos preocupan a todos, como puede ser el alza en los homicidios".

Luego comparó con 2018: "Yo me pregunto, qué tipo de prevención se tuvo en 2018 para llegar al récord de homicidios. 421 homicidios en el año 2018 y ningún tipo de política de prevención. Aquellos que fracasaron de forma estrepitosa, al mando de la gestión del Ministerio del Interior, al mando de la seguridad de nuestro país, son los que cuestionan y los que intentan censurar al ministro del Interior que ha tenido mejores números que los que había dejado el exministro Eduardo Bonomi".

"Si fueran coherentes, hubieran pedido también la censura del exministro Bonomi", agregó Rodríguez.

Para el Partido Independiente la moción es "absolutamente contradictoria", dijo el diputado Iván Posada. "Esta es la primera vez, en un período de gobierno, donde delitos como la rapiña, como el hurto, como el abigeato, tienen realmente descensos significativos".

Martín Sodano, de Cabildo Abierto, habló sobre la moción de su partido en la que hace crítica a los puntos del "Compromiso país que faltan por cumplir" y a la situación del sistema carcelario, "hay que dejar clara la constancia de que ninguno de los partidos en sala votaron el apoyo a la Policía y a la institución policial que decía esa moción, por diferencias políticas".

"Se quiere censurar a un ministro porque en tres años y medio no se hizo lo que en más de 15 no pudieron", manifestó y remarcó que la postura de Cabildo Abierto no tuvo la intención de censurar al ministro, sino criticar la realidad.

Para el Partido Nacional, las autoridades presentes en la interpelación "han dejado más que de manifiesto la capacidad de ellos, la capacidad y el compromiso de la Policía Nacional, al momento de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado".

LA MOCIÓN DE CENSURA

La moción de apoyo que presentaron los Partidos Nacional, Colorado e Independiente no fue votada por Cabildo Abierto, el otro socio de la coalición de gobierno.

Los diputados de Cabildo presentaron otra moción con críticas a la gestión del gobierno y a los resultados de la gestión de Heber, que también incluía responsabilidad de las administraciones del Frente Amplio.

Los diputados de la oposición votaron junto a Cabildo Abierto los párrafos de esa moción que criticaban al actual gobierno y no los que cuestionaban la gestión del FA.

De esta forma la Cámara de Diputados aprobó una moción crítica con la gestión de Heber y el oficialismo no tuvo los votos, por primera vez, para respaldar a su ministro del Interior.

Ante esta situación, el FA presentó una moción de censura, para que el presidente Lacalle Pou cese al ministro Heber.

“Como resultado de la interpelación al señor Ministro del Interior, se ha constatado falta de capacidad para el cumplimiento de los fines de prevención del delito que la ley mandata, así como la falta de idoneidad de los planes de seguridad implementados para reducir los homicidios”, dice la nota de censura que el FA envió al presidente de la Cámara, en nacionalista Sebastián Andújar.

“El Parlamento ha votado recursos adicionales para el Ministerio del Interior, ha acompañado medidas para facilitar la incorporación del personal; aún con esto sigue siendo la principal y más importante preocupación de la población”, agrega la nota de la oposición.

“Se ha verificado el incremento de la violencia y de las muertes de tantas mujeres y hombres que habitan nuestro país, mientras se suman planes sin resultados, lo que amerita que se quite la confianza” al ministro, señala el FA.

“En esta instancia se manifiesta la desaprobación de la gestión desarrollada por el Sr. Ministro, en particular por el estado de situación de los homicidios acaecidos en Uruguay durante los años 2022 y 2023 y la dolorosa constatación de situaciones de extrema violencia registradas en dicho período que han impactado en la seguridad y en la convivencia en el país”, dice la nota de censura que este martes será debatida en la Cámara.

“Por lo manifestado anteriormente, y según lo dispuesto por el artículo 147 de la Constitución de la República, los legisladores firmantes solicitamos a usted se considere la censura del Sr. Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, convocando a sesión de la Cámara de Representantes para aprobar el pasaje a la Asamblea General para su tratamiento”, finaliza la nota.