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conversaciones sobre el mundial

"Mis disculpas por el partido de anoche", le dijo el presidente de Paraguay al ministro alemán en Cumbre del Mercosur

"Gracias", respondió a Santiago Peña el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul. Así fueron las conversaciones sobre el Mundial, de las que incluso participó Orsi.

Foto: Santiago Peña en X.

Foto: Santiago Peña en X.

La épica victoria de Paraguay sobre Alemania en el Mundial 2026 se coló este martes en la cumbre del Mercosur, donde el presidente paraguayo, Santiago Peña, bromeó con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, y recibió felicitaciones de sus pares.

Paraguay venció el lunes a los germanos en tanda de penales 4-3 en Foxborough, cerca de Boston, luego de un partido de 120 minutos que finalizó en paridad 1-1 y avanzó a octavos de final del torneo que se disputa en Norteamérica.

"Mis disculpas por el partido de anoche", dijo Santiago Peña al ministro alemán Johann Wadephul antes de un abrazo cordial.

Foto: AFP. Paraguay vs. Australia, Mundial 2026.
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Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes por un pase a octavos del Mundial

El jerarca fue especialmente invitado a la reunión en el marco de una visita oficial que lleva adelante en el país y que proseguirá el miércoles en Buenos Aires.

"Gracias", respondió en inglés el visitante.

Siguió el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien saludó al jefe de Estado anfitrión con una sonrisa amplia: "Estoy seguro que viste el partido", dijo a Peña.

Enseguida se sumó el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva quien, al acercarse, exclamó en portugués: "¡Parabens para o Paraguay!" (felicitaciones a Paraguay) y felicitó en su nombre a los fanáticos de la selección albirroja.

También el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo fuerte, frente a todos: "¡Hoy todos somos paraguayos!", justo antes de la foto oficial tradicional.

A los saludos protocolares siguieron las discusiones sobre las estrategias arancelarias y los tira y aflojes normativos en torno a la marcha del proceso de integración.

FUENTE: AFP.

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