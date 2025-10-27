Ministro Oddone presentó proyecto de ley de Presupuesto con prioridades en crecimiento, seguridad y protección social

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , presentó este lunes en la comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de Presupuesto , con los cambios aprobados en Diputados.

El jerarca indicó que presentó las prioridades del gobierno en términos de crecimiento, seguridad y protección social. "Mostramos cuál habían sido las reasignaciones presupuestales que surgen de lo aprobado en la Cámara de Diputados y a partir de eso se sucedieron una serie de preguntas sobre diversos temas".

Y agregó: "Lo que quedó es claramente la disposición de los señores legisladores de introducir, eventuales mejoras y nosotros dijimos que estamos atentos a lo que ellos puedan sugerirnos. Atento a lo que son los arreglos políticos que están establecidos entre el gobierno y la oposición".

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana dijo que fueron presentados unos supuestos de crecimiento de la economía y de recaudación impositiva que estarían justificando ese crecimiento del gasto que se proyecta.

"Eso nos preocupa porque en realidad no la vemos del mismo modo y el crecimiento nos parece un tanto optimista. Estamos pensando en crecer al doble del ritmo que en el período pasado".

Botana señaló que se trata de nuevos impuestos y presión en la recaudación de los actuales que, según el senador, va a implicar una persecución a los chicos.

"Son temas que no nos conforman todavía porque uno no ve por dónde vamos a crecer. Nos vamos a transformar en un país que va a pagar más impuestos".