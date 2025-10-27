RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÁMARA DE SENADORES

Ministro Oddone presentó proyecto de ley de Presupuesto con prioridades en crecimiento, seguridad y protección social

El senador nacionalista Sergio Botana indicó que no comparte las óptimas proyecciones del titular de Economía y Finanzas y que Uruguay se va a transformar en un país que va a pagar más impuestos.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó este lunes en la comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de Presupuesto, con los cambios aprobados en Diputados.

El jerarca indicó que presentó las prioridades del gobierno en términos de crecimiento, seguridad y protección social. "Mostramos cuál habían sido las reasignaciones presupuestales que surgen de lo aprobado en la Cámara de Diputados y a partir de eso se sucedieron una serie de preguntas sobre diversos temas".

Y agregó: "Lo que quedó es claramente la disposición de los señores legisladores de introducir, eventuales mejoras y nosotros dijimos que estamos atentos a lo que ellos puedan sugerirnos. Atento a lo que son los arreglos políticos que están establecidos entre el gobierno y la oposición".

Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana dijo que fueron presentados unos supuestos de crecimiento de la economía y de recaudación impositiva que estarían justificando ese crecimiento del gasto que se proyecta.

"Eso nos preocupa porque en realidad no la vemos del mismo modo y el crecimiento nos parece un tanto optimista. Estamos pensando en crecer al doble del ritmo que en el período pasado".

Botana señaló que se trata de nuevos impuestos y presión en la recaudación de los actuales que, según el senador, va a implicar una persecución a los chicos.

"Son temas que no nos conforman todavía porque uno no ve por dónde vamos a crecer. Nos vamos a transformar en un país que va a pagar más impuestos".

