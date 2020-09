Ministro de Defensa recibió nueva información sobre restos de detenidos desaparecidos

Agregó que no sabe si la información es "relevante o no" hasta que los datos sean analizados, tarea que está realizando la Institución nacional de derechos humanos, quien coordina las excavaciones en predios militares. Esta información vino "por diferentes vías".

El ministro no dijo de qué información se trata porque considera que "en estas cosas la publicidad es enemiga de la eficacia".

"Publicitar estas cosas es la mejor forma de que no haya avances", concluyó.

Por otro lado, García se refirió a las actuaciones del Tribunal de Honor que juzgó al capitán de navío retirado Juan Carlos Larcebeau.

Dijo que desde el ministerio le enviaron esta semana, las actas al fiscal de corte, ya que no sabía si "habían sido remitidas o no".

Con respecto a esto dijo que "no sé si hay una novedad porque no conozco lo que tenía la justicia, no puedo comparar".