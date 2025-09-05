RECIBÍ EL NEWSLETTER
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse sobre homicidio de dos niños en Río Negro: "No nos imaginamos lo que debe estar pasando por su cuerpo"

La vicepresidenta Carolina Cosse habló del homicidio de dos niños a manos de su padre en Río Negro. Dijo que “hay que fortalecer las instituciones, la coordinación y la solidaridad entre todos”.

La vicepresidenta Carolina Cosse habló del homicidio de dos niños a manos de su padre en Río Negro, ocurrido el miércoles de mañana y cuyos cuerpos fueron hallados este viernes poco antes del mediodía en el arroyo Don Esteban, a la altura del cruce con el puente de la ruta 20.

“Hay que fortalecer las instituciones y no agotarnos, porque a veces se habla de que insistimos con el tema de género, insistimos con el tema de la violencia, y hay que insistir. Hay que insistir y hay que fortalecer las instituciones, ir a una sociedad del cuidado, estar todos unidos en esto, es un día muy doloroso para Uruguay”, respondió en rueda de prensa.

“Fortalecer las instituciones es también tener mucho trabajo interinstitucional. Quienes determinan las medidas posteriores son los juzgados. Entonces, hay que trabajar en conjunto los tres poderes del Estado y la ciudadanía, estos temas, el tema de la violencia basada en género es un problema en el Uruguay y es una tragedia”, agregó.

Foto: Subrayado.
“No quiero declarar más sobre este tema porque verdaderamente es muy doloroso y quiero respetar el dolor de todas y de todos los uruguayos, y de esa madre que no nos imaginamos lo que debe estar pasando por su cuerpo”, finalizó.

