Tras no debatir en el Senado

Ministra Sandra Lazo no irá a comisión de Defensa de Diputados por Cardama para no ser "interpelada" tres veces

Lazo remarcó que no pretende faltar el respeto al Parlamento y que le parece “legítima la interpelación", a la cual asistirá, "pero una, no tres”.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, resolvió no concurrir a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en el marco de la polémica por el contrato de las patrullas oceánicas con Cardama. Tampoco debatió respecto a este tema en su comparecencia del martes al Parlamento.

Para la ministra, la interpelación que fue anunciada por el Partido Nacional es “legítima” y asistirá, pero considera que ir a comisión y haber respondido este martes sobre el tema, es estar “frente a tres interpelaciones”.

El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, con quien Lazo dialogó sobre esta decisión, cuestionó a la ministra. Escribió en X que es “una falta de respeto al Parlamento y demuestra su intención de ocultar la verdad y falsear la información sobre las OPV”.

Lazo remarcó que no pretende faltar el respeto al Parlamento y que le parece “legítima la interpelación, pero una, no tres”.

