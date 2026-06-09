Ministra de Salud expresó "preocupación por uso excesivo y desmedido" de pantallas en niños y adolescentes

La ministra de Salud Cristina Lustemberg expresó “preocupación por uso excesivo y desmedido” de pantallas digitales en niños y adolescentes, en particular en el uso de redes sociales desde edad muy tempranas.

Lustemberg alertó que la conexión a redes y el uso de medios digitales “a veces no es acompañado” por adultos responsables, y marcó que los niños no tienen “las herramientas para poder manejar a veces situaciones de violencia, de determinadas cosas que todos sabemos que pueden suceder cuando un niño muy chiquitito está viendo Tik-Tok sin tener las herramientas para poderlo manejar”.

La ministra presentó este martes las jornadas de análisis e intercambio de experiencias sobre “El impacto de entornos digitales en la salud de niñas, niños y adolescentes: desafíos desde las políticas de salud pública”.

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En este sentido Lustemberg dio cifras sobre el acceso de menores de edad a redes sociales digitales y pantallas.

“Seis de cada 10 niños y adolescentes pueden utilizar internet”, dijo la ministra, en tanto “el 88% utiliza el celular para conectarse diariamente”.

“El 55% refieren que no se sienten seguros usando internet y el 41% dice que estuvo expuesto a contenidos violentos a través de algún contexto digital”, alertó.