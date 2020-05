Ministerio de Vivienda anunció medidas por 60 días

Tras una reunión con los integrantes de la OPP, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo que estas medidas van desde el no pago de la cuota, que puede ser ampliado mientras dure la emergencia sanitaria, y el no cobro de multas ni intereses. “No se pasará a la justicia y no va haber lanzamientos” agregó.

Todas estas medidas buscan “beneficiar y dar tranquilidad a los usuarios”.

Por otra parte, anunció la apertura de un llamado para varias cooperativas e informó que ya se entregaron varias casas para que hagan uso las personas en situación de calle.